الأمن الوقائي يلقي القبض على الشخص الذي ظهر في اجتماع الكرك

وطنا اليوم - الامن الوقائي يلقي القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو في احد الاجتماعات في محافظة الكرك وهو يهدد بخرق القانون ، وباقي الاشخاص الملثمين يقومون بتسليم انفسهم بعد تحديد هوياتهم ومباشرة البحث عنهم .

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان تحقيقاً امنياً استخبارياً فتح بعد ظهور شخص في احد الاجتماعات في محافظة الكرك وهو يقوم بالتهديد وحوله مجموعة من الاشخاص الملثمين حيث تم تحديد هوياتهم جميعاً وبوشر البحث عنهم .

واكد الناطق الاعلامي انه وظهر هذا اليوم جرى تحديد مكان تواجد الشخص الذي هدد بخرق القانون عبر مكبر الصوت والقي القبض عليه من قبل الامن الوقائي، مشيراً الى ان ١١ شخصاً ملثماً كانوا برفقته قاموا بعد مباشرة البحث عنهم بتسليم انفسهم قبل قليل لمديرية شرطة محافظة الكرك وبوشر التحقيق معهم تمهيداً لاحالتهم للقضاء.