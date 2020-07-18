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الإعلان قريبا عن موعد صرف دعم الخبز
وطنا ليوم - أكد مصدر رسمي ان الحكومة ستقوم بالاعلان عن موعد صرف مستحقات دعم الخبز للمواطنين خلال الايام القليلة المقبلة ، مشيراً ان الصرف سيتم وفقا لالية جديدة التي ستعلن عنها وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات خلال مؤتمر صحفي سيعقد لهذه الغاية، مؤكداً ان الالية الجديدة ستكون مختلفة تماما عن اليات الصرف السابقة وتستهدف ان تصل الى مستحقيها من المواطنين حسب الفئة المستهدفة.
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