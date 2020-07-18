الرئيسية | محليات الإعلان قريبا عن موعد صرف دعم الخبز

وطنا ليوم - أكد مصدر رسمي ان الحكومة ستقوم بالاعلان عن موعد صرف مستحقات دعم الخبز للمواطنين خلال الايام القليلة المقبلة ، مشيراً ان الصرف سيتم وفقا لالية جديدة التي ستعلن عنها وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات خلال مؤتمر صحفي سيعقد لهذه الغاية، مؤكداً ان الالية الجديدة ستكون مختلفة تماما عن اليات الصرف السابقة وتستهدف ان تصل الى مستحقيها من المواطنين حسب الفئة المستهدفة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر