5 إصابات لقادمين من الخارج وصفر إصابات محلية وحالة وفاة واحدة

وطنا اليوم - اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، جميعها خارجية

وبحسب موجز صادر عن الوزارة فقد توزعت الحالات على النحو التالي:

– سُجِّلت اليوم (5) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة، لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (3 من السعوديّة، و1 من العراق، و1 من الولايات المتحدة الأمريكيّة).

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1214) حالة.

– كما سُجِّلت اليوم حالة وفاة لمواطنة مصابة بفيروس كورونا في مستشفى الأمير حمزة، تبلغ من العمر 70عاماً، وهي تعاني من أمراض عديدة مزمنة. (رحمها الله)، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى (11) حالة