الأمن العام يوضح حول حادثة فتاة قتلت على يد والدها

وطنا اليوم - اكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كل ما ينشر فيما يتعلق بان الفتاة التي قتلت على يد والدها قبل ايام كان بسبب تقديم شكوى بالعنف الاسري لدى حماية الاسرة غير صحيح حيث انها لم يسبق وان راجعت او تقدمت باي شكوى بهذا الخصوص .

واكد الناطق الاعلامي ان الفتاه كان قد تم التحفظ عليها سابقا على اثر قضية اخرى لا علاقة لها بالعنف الاسري ، مشيرا الى ان القضية باتت الان لدى القضاء للنظر فيها .

مهيبا بالجميع عدم نقل او تداول منشورات واخبار غير صحيحة دون التاكد منها احتراما للمتوفاه ولخصوصية التحقيقات .