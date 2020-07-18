فيديو/ تفاصيل الاعتداء على محل الخضار يوم الخميس كما يرويها صاحب المحل

وطنا اليوم - اصدرت إدارة محل الخضار الذي تم الاعتداء عليه في منطقة أم السماق بيانا وصل إلى وطنا اليوم، تناول حيثيات الإعتداء الذي وقع داخل المحل يوم الخميس الماضي.

بيان توضيحي من أصحاب محل خيرات الجنة للخضار والفواكه المعتدى عليه في أم السماق .

قال تعالى : ( لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ) .

بعد الإعتداء على محلاتنا بالاسلحة الاوتوماتيكية والسلاح الأبيض والعصي والهراوات من مجموعة من الأشخاص أمس الخميس ، خرج من يزعم أن سبب الإعتداء هو قيام أحد العاملين في المحل بالاعتداء بالضرب على اخت فاضلة من عشيرة النعيمات الكرام وهذا لم يحدث مطلقا وهو محض افتراء ، مما إقتضى توضيح الحقائق التالية :

١- تم إفتتاح هذا المحل منذ عدة سنوات في مبنى يملكه أحد أبناء عشيرة النعيمات ، ونعيش في جوارهم ضمن علاقة أخوية مميزة ، ويشهد القاصي والداني لنا ولله الحمد بالإلتزام الأخلاقي والأمانة ، والإقبال الهائل على المحل خير دليل على ذلك .

٢- إلتزاماً بتعاليم ديننا الحنيف ، وما تعلمناه منذ طفولتنا من أخلاق الأردنيين ونخوتهم بكل عشائرهم وأطيافهم ، وما ورثناه من قيم عن آبائنا وأجدادنا المنحدرين من جبل الخليل أن النظرة المريبة لبناتنا وأخواتنا محرمة وان غض البصر والدفاع عنهن امر الهي واجب التطبيق ناهيك عن المس بهن بأي سوء .

٣- إن الشعب الأردني الواحد يعيش في كنف الهاشميين وسيد البلاد الملك عبد الله حفظه الله ورعاه ، وفي دولة المؤسسات والقانون التي تساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات ؛ حقيق بالجميع ان يحترم القانون وحقوق الغير .

٤- تتلخص حادثة الإعتداء بأن قام أحد العاملين في المحل بتنبيه زوج الأخت الكريمة بالتلطف في اختيار مادة الفقوس تجنبا لسقوطها على ارض المحل ؛ فرد عليه ردود مقذعة نترفع عن ذكرها ، وحاولنا الإعتذار له وإنهاء الأمر إلا أنه تابع شتائمه وتهديداته وخرج من المحل ولم يتم الإساءة إلى إختنا الفاضلة ولو بكلمة واحدة وتسجيلات كاميرات المراقبة دليل واضح على ما نقول ؛ ونشهد لها أن موقفها كان إيجابياً وحاولت إحتواء الحدث .

٥- تواصلنا مع الشرطة لتفادي أي مواجهة وسارعوا للحضور إلى المحل مشكورين .

٦- بعد حوالي ربع ساعة فوجئنا بهجوم مسلح من عدد من الشباب وقاموا بإطلاق الرصاص في المحل وتكسير الآلات والبضائع وترويع النساء والأطفال الموجودين ونحمد الله تعالى على وجود الشرطة الذين تصدوا للإعتداء . ٧- كل ما ذكرناه عن الحادث موثق بالفيديوهات وهي متاحة للجميع .

وإزاء ما حدث فإننا نؤكد على إلتزامنا بما أسفر عنه الإجتماع التشاوري الحاشد لعدد من رموز ووجهاء عشائر جبل الخليل الذي إنعقد عصر اليوم الجمعة بأننا نعتبر أن حصرية إستخدام القوة في وطننا هو للدولة وهي التي تنوب عن مواطنيها بتحصيل حقوقهم ليس لضعف فينا وإنما لإعتقادنا أن قوتنا ليست لمواجهة أهلنا وجيراننا وإنما للدفاع عن الأردن ولتحرير الأقصى بإذن الله تعالى . مؤكدين على ان أمن الاْردن واستقراره وسلمه المجتمعي ووحدته الوطنية خطوط حمراء لا يجوز بحال العبث بها.

ونؤكد على إحترامنا لكل عشائرنا الأردنية الأصيلة عامة ، ولعشيرة النعيمات خاصة ، وحرصنا الأكيد على جوارهم وأخوتهم ، ونحصر أمر الخلاف بالعدد القليل الذين شاركوا في الإعتداء ، وأملنا في وجوه العشيرة ورجالاتها الأخذ على أيدي المعتدين والمبادرة لتطبيق أعرافنا وتقاليدنا العشائرية النبيلة .

ونحن على استعداد لاطلاع من شاء على تسجيلات كاميرات المراقبة دليلا على صدق رؤيتنا ... علما ان نسخة من هذه التسجيلات بحوزة رجال البحث الجنائي والأمن الوقائي.

حمى الله الاْردن وشعبه في ظل القيادة الهاشمية