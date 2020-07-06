الرئيسية | محليات تجارة عمان: تراجع عدد شهادات المنشأ خلال النصف الاول من العام الحالي

وطنا اليوم ـ عمان تراجع عدد شهادات المنشأ التي اصدرتها غرفة تجارة عمان خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 19 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019.



وحسب معطيات احصائية خاصة بالغرفة، فان عدد شهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 13196 شهادة، مقابل 16345 شهادة خلال نفس الفترة من العام الماضي.



واشارت الى انه رافق انخفاض عدد شهادات المنشأ خلال النصف الأول من العام الحالي، تراجع قيمة الصادرات الى 392 مليون دينار مقابل 489 مليون دينار للفترة نفسها من 2019، بنسبة 20 بالمئة.



وذهبت شهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة خلال هذه الفترة إلى العديد من البلدان، ابرزها السعودية بعدد 2622، بعدها الإمارات العربية المتحدة 2237، تليها قطر 859، ثم العراق 711، وسويسرا بعدد 14 شهادة.



واضافت انه من حيث القيمة، ذهبت غالبية صادرات الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي الى العراق بقيمة 96 مليون دينار، فالإمارات العربية 66 مليون دينار، ثم قطر بقيمة 35 مليون دينار، فالسعودية 32 مليون دينار وسويسرا بقيمة 28 مليون دينار.



وحسب المعطيات، بلغت صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بقيمة نحو 199 مليون دينار، فالزراعية 55 مليون دينار والصناعية بقيمة 46 مليون دينار، ثم المنتجات العربية بقيمة 13 مليون دينار، فيما باقي الصادرات ذهبت لمنتجات اخرى مختلفة.



يذكر أن غرفة تجارة عمان تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام وللبضائع الأجنبية التي يتم إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.



كما تصدر الغرفة شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المُصدّر، استناداً على فاتورة المُصنّع الأصليّة مُصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت بأن البضاعة من منشأ أردني.

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