وزير التربية يعلق على الملاحظات والاستفسارات التي وردت بشأن امتحان التوجيهي

وطنا اليوم ـ عمان

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، أن الوزارة تولي باهتمام جميع الملاحظات والاستفسارات الواردة من الطلبة بشأن الامتحان، وتعمل على دراستها ومعالجتها بما يحفظ جميع حقوقهم وهيبة وسمعة الامتحان.



جاء ذلك خلال متابعة النعيمي السبت، سير امتحان التوجيهي في مدارس السلط الثانوية للبنين، والملك عبدالله الثاني للتميز.

وقال إن المؤشرات الفنية تشير بكل وضوح إلى سلامة سير إجراءات عقد الامتحان في مختلف مراحله، داعيا إلى الاستمرار بتطبيق مضامين البروتوكول الصحي بالدرجة نفسها من الاهتمام التي بدأ بها، حفاظا على سلامة الطلبة وجميع القائمين عليه.

ووجه الدكتور النعيمي القائمين على الامتحان بالاستمرار في تهيئة البيئة الامتحانية المناسبة للطلبة من حيث الهدوء وتوفير المياه، والتهوية للقاعات، وبالروح التربوية ذاتها التي تعودنا عليها في التعامل مع أبنائنا الطلبة، مشيدا بمستوى التزام الجميع بالتعليمات والإجراءات الناظمة لعقد الامتحان.

وبين أن الوزارة تولي الامتحان اهتماما كبيرا، وتحرص على ضمان تطبيق اجراءات عقده بأعلى مستويات الدقة، مشيدا بدور كوادر الوزارة ومختلف المؤسسات الوطنية المساندة لها.