مواطنون واقع النظافة بالكرك مزري والبلدية لا تحرك ساكناً

وطنا اليم- اشتكي العديد من المواطنين اليوم من واقع النظافة المزري الذي تعاني منه مدينة الكرك وخصوصا مدخلها من منطقة الثنية الى حديقة المشير حابس المجالي، وقالوا ان المخلفات ملقاه على قارعة الطريق ومتراكمة وان البلدية لا تبذل اي جهود لتحسين مدخل الكرك وخصوصا ازالة المخلفات.

وطنا اليوم توصل هذه الصورة للسيد رئيس البلدية والاعضاء والمدير التنفيذي لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها البلدية.