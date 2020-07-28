الرئيسية | محليات %82 من الاردنيين راضون عن اداء وزارة الصحة بشأن كورونا

وطنااليوم ـ عمان عبر 82 بالمئة من الاردنيين عن موافقتهم على الدور الإيجابي الذي قامت به وزارة الصحة حول توفير المعلومات الكافية عن فيروس كورونا، بحسب استبيان أجرته الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة ثلاثة أيام.



وذكرت الوزارة في بيان اليوم السبت، ان نتائج الدراسة التي أطلقتها مديرية الإعلام في الوزارة عبر صفحات "فيس بوك وتويتر"، أظهرت رضا الجمهور عن المضامين الاعلامية والتوعوية والمداخلات الصحفية التي تقدمها الوزارة بدقة وشفافية عبر مختلف وسائل الإعلام، التي تعتبر الشريك الرئيس في إيصال تلك الرسائل.



ووافق 82 بالمئة من المشاركين على صفحات الفيس بوك على دور الوزارة بتوفير المعلومات الكافية حول كورونا، مقابل 18 بالمئة غير موافقين.



اما على صفحات تويتر، فقد كانت نسبة الموافقين على دور الوزارة الإيجابي في توفير المعلومات 74,7 بالمئة، مقابل 25,3 بالمئة لم يوافقوا على ذلك.



وثمنت الوزارة دور جميع وسائل الإعلام الإلكتروني والمرئي والمكتوب والمسموع، الشريك الأساسي في إيصال المعلومة بالدقة والشفافية والوقت المناسب، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في اطلاع الجمهور على المعلومات أولا بأول.

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