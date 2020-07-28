 وطنا نيوز -متابعة أمنية واستخبارية لالقاء القبض على ملثمين ظهروا في اجتماع الكرك
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
متابعة أمنية واستخبارية لالقاء القبض على ملثمين ظهروا في اجتماع الكرك
التاريخ : 18-07-2020 01:12:26 المشاهدات: 2111

مديرية الأمن العام : لن نسمح لأي كان بالتعدي على القانون والخروج عليه.

 

• نتابع كل التعديات والمخالفات القانونية دون تهاون، أو تحيز أو تمييز.

• تحقيق امني استخباري لإلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص الملثمين الذين ظهروا في أحد الاجتماعات في محافظة الكرك قبل أيام بعد تحديد هوياتهم .

وطنا اليوم - اعلنت مديرية الأمن العام أنها وبصفتها جهة إنفاذ القانون، والحامية له، لن تسمح لآي كان وتحت أي ظرف بمخالفته والتعدي عليه، ولن تتوانى عن إلقاء القبض على أي مخالف له، وتقديمه للعدالة دون تهاون، أو تحيز، أو تمييز. 

وأضافت المديرية في بيان لها اليوم: "نقوم بالتحقيق ونتابع مختلف القضايا التي تردنا، وبحسب القضية ومجرياتها لحين إنهاء التحقيقات فيها وإحالة مرتكبيها للقضاء"، مؤكدة أن كل من يخرج عن القانون ستطاله يد العدالة ودون استثناء .

وأكدت المديرية انها لن تتوانى عن مسؤولياتها في حفظ أمن وسلامة المجتمع واطمئنانه مهما كانت الظروف، وستتصدى بحزم لكل من يخالف القانون، لافتة أنها تتابع التحقيق بظهور مجموعة من الأشخاص الملثمين في احد الاجتماعات في محافظة الكرك، حيث جرى تحديد هوياتهم، والعمل جار لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء .


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق