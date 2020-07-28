الرئيسية | محليات شباب البلقاء تقيم 100 معسكر شبابي بمشاركة 3100 شاب

وطنا اليوم ـ البلقاء قالت مديرة شباب السلط الدكتورة خديجة ابو حمور، إن مديرية شباب البلقاء والمراكز التابعة لها ستقيم 100 معسكر موزعة على جميع أنحاء المحافظة بمشاركة نحو 3100 شاب.



وأضافت الدكتورة ابو حمور خلال اختتام معسكر التماسك الاجتماعي بمركز شابات البلقاء النموذجي ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2020 ان هذه المعسكرات تشمل التماسك الاجتماعي والتعلم عن بعد والزراعة والأمن الغذائي والكشافة والمرشدات والعمل التطوعي المبتدئ والمتقدم لاستكشاف الطاقات الكامنة لدى الشباب وإنماء مواهبهم بمجالات الإبداع والابتكار توفير الفرص للشباب للإلتقاء الإلكتروني، والتعارف والتأمل والتعلم الذاتي.



واكد مساعد الامين العام للشؤون الفنية والاستراتيجية بوزارة الشباب الدكتور ياسين الهليل أهمية معسكرات التماسك الاجتماعي والتي تهدف إلى تعزيز مهارات الشباب الحياتية، وتمكينهم من التفاعل مع متغيرات الحياة ومتطلبات العصر بأساليب غير تقليدية.



يذكر أن معسكر التماسك يقام بالتشارك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف وهيئة أجيال السلام ويستهدف الفئة العمرية من 12 الى 24 عاما.



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