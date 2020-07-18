الرئيسية | محليات الاوبئة: لا مانع من اقامة حظائر الاضاحي

وطنا اليوم ـ عمان أكد مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، عضو لجنة الاوبئة، الدكتور عدنان اسحق، أن اللجنة الوطنية للاوبئة ليس لديها ما يمنع من إقامة حظائر الاغنام تحضيرا لعيد الاضحى المبارك.



وقال اسحق إن اللجنة ستسمح باقامة حظائر الاغنام واسواق الاضاحي في العاصمة عمان والبلديات، وتوصي بضرورة اتخاذ شروط وقائية صارمة.



واضاف أن تنفيذ هذه الاسواق والشروط الوقائية تقع ضمن مسؤولية امانة عمان الكبرى.



وكانت أمانة عمان قالت إنها بانتظار قرار اللجنة الوزارية للسماح لبائعي الاضاحي باقامة الحظائر واسواق الاضاحي، فيما قالت وزارة الصناعة والتجارة إن القرار بيد لجنة الاوبئة ولا علاقة للجنة الوزارية بذلك.



وأكد وزير الزراعة المكلف صالح الخرابشة توفر كميات كافية من الأغنام تمتلك شروط الأضحية، وعددها يقدر بحوالي 450 ألف رأس موزعة بين الصنف البلدي والمستورد مشيرا الى أن هذه الكميات ستحافظ على الأسعار ضمن معدلاتها السنوية.



وكان كشف الناطق باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي ، أن سعر الأضحية البلدية للعام الحالي يتفاوت ما بين (180-220) دينارا، فيما يتفاوت سعر الأضحية المستوردة بين (135- 160) دينارا.

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