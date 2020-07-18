موعد عيد الأضحى ويوم عرفه

وطنا اليوم - تشير الحسابات الفلكية المبدئية توضح أن موعد عيد الأضحى 2020 سيكون يوم الجمعة الموافق 31 من شهر يوليو للعام الجاري 2020.

كما يذكر أن التوقعات الفلكية قد أوضحت أن عدة شهر ذو القعدة سوف تكون 30 يوم فقط، أي أن يوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر تموز هو آخر يوم في شهر ذو القعدة من العام الهجري 1441، كما أن مختلف الحسابات الفلكية توضح أنه من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء، الموافق 22 من شهر تموز هو أول أيام شهر ذو الحجة من العام الجاري 1441،، ليكون بهذا يوم الجمعة العاشر من ذي الحجة، والذي يوافق 31 تموز أول أيام عيد الاضحى ٢٠٢٠.

موعد وقفة عيد الأضحى 2020

و بحسب المعطيات السابقة الذكر، فإن وقفة عرفات للعام الجاري 2020، يوم، الخميس الموافق 21 من شهر تموز، أي التاسع من شهر ذي الحجة 1441هـ.

و يشار الى أن هلال شهر ذو القعدة الهجري للعام الحالي 1441 هـ، كان قد ولد مباشرة بعد أن تم الاقتران يوم الأحد الموافق 29 من شهر شوال 1441، الذي يوافق 21 من الشهر هو يوم الرؤية.