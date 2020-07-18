الرئيسية | محليات وزير الأشغال يؤكد أهمية ضمان جودة المنتج بالمشاريع الإنشائية

وطنا اليوم ـ عمان أكد وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس مجلس البناء الوطني المهندس فلاح العموش أهمية ضمان جودة المنتج بالمشاريع الإنشائية وحماية المواطن ورفع سوية العمل الهندسي وتامين السلامه العامه بمشاريع الاعمار.



جاء ذلك خلال ترأوسه اجتماع مجلس البناء الوطني الأردني بحضور وزراء الإدارة المحليه والمياه والنقل بالإضافة إلى امين عمان ونقيب المهندسين ونقيب المقاولين ورئيس هيئة المكاتب الهندسيه وممثلين عن الجمعية العلميه الملكيه ومديرية الامن العام ووزارة البيئة والقطاع الخاص.



وأقر المجلس مسودة التعليمات لاجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار الصادره وفقا للماده 13 من نظام اجراءات الرقابه والتفتيش على اعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020، ورفعها لمجلس الوزراء للسير باجراءات اعتمادها.



كما تم تفويض المجلس باعتماد عقد لتنفيذ المشاريع الانشائيه بالقطاع الخاص وحسب مخرجات اللجنه المشكلة في دائرة العطاءات لهذه الغايه.



كما اقر المجلس مسودة التعليمات الفنية لتدقيق مشاريع البنى التحتيه بالمملكه المعدة من نقابة المهندسين على أن تقوم النقابه بتقديم آلية لعمل المدققين الفنيين لضمان تطبيق الكودات الهندسيه وتقليل الأوامر التغيريه في مشاريع البنى التحتية.

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