الرئيسية | محليات افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الطريق الصحراوي

وطنا اليوم ـ عمان يفتتح اليوم السبت، المرحلة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي بعد انتهاء الأعمال في تلك المرحلة بشكل كامل.



ويتفقد وزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش، المرحلتين المتبقيتين من المشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 93%، وفق إعلان من الوزارة الجمعة الماضية.



الوزارة قالت، إنها أنهت العمل في تحويلة الجرف في منطقة الحسينية بطول 10 كم، وتحويلة الزميلة بطول 3 كم، ضمن مشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي، وفتحهما أمام حركة السير بالتعاون مع إدارة السير والدوريات الخارجية.



الطريق الصحراوي سيكون بعد تأهيله بمسربين اثنين وأكتاف جانبيه من جسر المطار ولغاية نزول النقب وبثلاثة مسارب وأكتاف جانبيه من نزول النقب إلى جسر المطار حيث تم إضافة المسرب الثالث لخدمة الشاحنات القادمة من العقبة.



ويبلغ إجمالي كلفة المشروع 324 مليون دولار، منها 138 مليون منحة من الصندوق السعودي، و 105 ملايين قرض من الصندوق نفسه، والباقي تموله خزينة الدولة، فيما يبلغ طول الطريق 220 كلم.

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