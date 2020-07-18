180 - 220 دينارا أسعار الأضاحي البلدية للعام الحالي

وطنا اليوم - سعر الأضحية البلدية يتفاوت ما بين (180-220) دينارا، فيما يتفاوت سعر الأضحية المستوردة بين (135- 160) دينارا.

وقال لورنس المجالي الناطق باسم وزارة الزراعة ان الاضاحي المستوردة مصدرها إما روماني او اوروبي

وكان وزير الزراعة المكلف صالح الخرابشة أكد توفر كميات كافية من الأغنام تمتلك شروط الأضحية، وعددها يقدر بحوالي 450 ألف رأس موزعة بين الصنف البلدي والمستورد مشيرا الى أن هذه الكميات ستحافظ على الأسعار ضمن معدلاتها السنوية.

وعن أسعار العجول قال المجالي إنها تباع بحسب الوزن، حيث يتوقع أنت تباع الأوزان المرتفعة أعلى من 500كغم، بقيمة 2.35 دينار/كغم، والاوزان 350 - 400 كغم، بقيمة 2.5 دينار/كغم.

ويذكر أن اعداد الاضاحي للعام الحالي انخفضت عن العام الماضي حيث احتوى السوق في عام 2019 على 540 ألف رأس من الأغنام المعدة للاضاحي، بينها نحو 220 ألف رأس غنم مستورد، و320 ألف محلي.