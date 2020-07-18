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القبض على قاتل ابنته في عين الباش
وطنا اليوم - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وقبل يومين ورد بلاغ الى غرفة عمليات مديرية شرطة محافظة البلقاء بوجود اعتداء على فتاة ( اربعينية ) من قبل والدها في منطقة عين الباشا /محافظة البلقاء
واضاف وعلى الفور تم التحرك الى المكان حيث تبين بأن والد الفتاة قام بضربها على منطقة الرأس بواسطة اداة راضة مما ادى الى وفاتها على الفور وتم ضبط الفاعل واحالته للقضاء بعد انهاء التحقيقات معه
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