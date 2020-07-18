 وطنا نيوز -القبض على قاتل ابنته في عين الباش
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
القبض على قاتل ابنته في عين الباش
التاريخ : 18-07-2020 09:50:10 المشاهدات: 1938

وطنا اليوم - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وقبل يومين ورد بلاغ الى غرفة عمليات مديرية شرطة محافظة البلقاء بوجود اعتداء على فتاة ( اربعينية ) من قبل والدها في منطقة عين الباشا /محافظة البلقاء

واضاف وعلى الفور تم التحرك الى المكان حيث تبين بأن والد الفتاة قام بضربها على منطقة الرأس بواسطة اداة راضة مما ادى الى وفاتها على الفور وتم ضبط الفاعل واحالته للقضاء بعد انهاء التحقيقات معه


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق