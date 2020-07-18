قرار مرتقب خلال اليومين القادمين لتاجيل أقساط القروض

وطنا اليوم - تمنيات دخلت بيوت الأردنيين عقب تصريح رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حول مخاطبة الحكومة للبنك المركزي لدراسة إمكانية مساعدة المقترضين على تأجيل أقساطهم الشهرية خلال فترة العمل بالزيادات منذ بداية العام وحتى توقفها نتيجة الجائحة إلى حين عودة تفعيل الزيادات مع بداية العام المقبل.

شبح القروض والأقساط البنكية يتربص للمواطن الأردني في نهاية كل شهر وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي أفرزتها الأزمة وأخذت بحال الأردنيين إلى محنى آخر، مما أصبح هناك حاجة ملحة بتأجيل أقساط القروض المترتبة على المواطنين لحين قدوم العام المقبل