مقطع لحفلة راقصة (بالبكيني) تثير الشارع الأردني

وطنا اليوم - انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحفلة راقصة في احد المزارع، الأمر الذي آثار حفيظة الشارع الاردني الذي طالب الجهات الأمنية بضبط الشباب والفتيات اللواتي ظهرن فيه لا سيما انهن ظهرن بلباس البحر البكيني ورافق الموسيقى رقص خليع.

وذكرت موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء ان المقطع الذي انتشر آثار استغراب الجميع لانه خارج عن عادات وتقاليد الشارع الاردني اضافة الى ان ماحصل في الفيديو من تجمع واختلاط لدرجة (تبادل القبل) خرق لامر الدفاع الذي منع التجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي مطالبين الجهات الامنية بضروره معاقبة كل من ظهر في ذاك الفيديو. وتعتذر وطنا اليوم عن نشر المقطع او الصور المتعلقة بالخبر للمهنية الإعلامية والاخلاقية.

المزارع الخاصة المنتشرة والتي يتم تأجيرها دون التأكد من هوية المستأجرين وغاياتهم تجعل من المهم ضبط هذا السوق لناحيتين تحقيق الحفاظ على الاداب والاخلاق العامة، وضبط الممنوعات والتحقق من استيفاء الضريبة.