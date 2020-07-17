الرئيسية | محليات صلاحيات جديدة لأمين عمان في “فود تركس”

وطنا اليوم-عمان: أجازت تعليمات جديدة، صادرة عن مجلس الوزراء ونشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تحديد أمين عمان للفئة والفئات المستهدفة من مشروع عربات بيع الطعام المتنقلة “فود تركس”.

كما نصت التعليمات التي قال عنها أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، إنها “جاءت لمعالجة الأخطاء التي وقعت في التعليمات السابقة، بعد مرور عام على إطلاق المطاعم المتنقلة؛ والتي لم تجز منح الشخص لأكثر من رخصة واحدة؛ وكذلك التنازل عن الرخصة أو التصريح للآخرين إلا بعد موافقة أمانة عمان الكبرى”.

واشترطت أن يكون الحاصل على الرخصة أردنيا، وألا يقل عمره عن 18 عاما ومسجلا في سجلات الأفراد في وزارة الصناعة والتجارة، متضمنا التسجيل المهنة المراد ممارستها، وفي حال كان الشخص معنويا، فيتوجب أن تكون الشركة مسجلة لدى مراقبة الشركات، مشتملة على المهنة المراد ممارستها، وأن يكون فائزا بالعطاء.

وتسمح التعليمات الجديدة، بممارسة المهنة في الأماكن العامة (الحدائق والمتنزهات، وأماكن التجمعات السياحية، والأماكن المخصصة للفعاليات الموسمية مثل المهرجانات والاحتفالات والملاعب).

كما سمحت بممارسة البيع في قطع الأراضي الاستثمارية والمداخل الرئيسة، الواقعة ضمن حرم الطريق أمام المستشفيات والجامعات، بالإضافة إلى جانب قطع أراض خاصة.

ولم تسمح بممارسة البيع عبر المركبات في المواقع ذات الطابع السكني، بعيدا عن دور العبادة والمدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال، والمحلات التي تمارس المهنة.

كما نصت على ضرورة حصول العاملين في هذه العربات، على الشهادات الصحية اللازمة وغيرها من المتطلبات.

وكانت الأمانة؛ طرحت في منتصف نيسان (إبريل) العام الماضي، 35 عربة “فود تراكس” في 20 موقعا توزعت على أنحاء متفرقة من العاصمة. وفتحت المزاودة على “فود تراكس” علنا، في خطوة استهدفت الأمانة فيها الرد على المشككين، بأن هذه العربات، أعطيت لمتنفذين وشركات. وسجلت العربة، التي نصبت أمام مستشفى البشير الحكومي، أعلى سعر، إذ بلغت المزاودة عليها 40 ألف دينار، فيما كان أدنى سعر في مجمع الجنوب بالقويسمة بمبلغ 750 دينارا.

وأكدت الأمانة، أنها وقفت على مسافة واحدة من المزاودين، وأنها منحتهم جميعا فرصا متساوية للظفر بالسيارات المتنقلة.

وكانت الأمانة باعت 848 وثيقة عطاء لـ”فود تراكس”، بينها 570 بيعت لأفراد.

ويتوقع بأن تعلن “الأمانة” عن مواقع جديدة في مزاودة ثانية على المطاعم المتنقلة، حيث يعتبر هذا النوع من الأعمال، مشاريع صغيرة تسهم بتخفيف البطالة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر