الرئيسية | محليات الحكومة تتابع اختفاء شاب أردني في أمريكا بظروف غامضة

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز إن مركز العمليات في الوزارة تبلغ بفقدان الشاب الأردني من قبل ذويه.

وأضاف الفايز أن الوزارة ومن خلال السفارة الأردنية في واشنطن تتابع مع السلطات الأمريكية كافة التفاصيل حول إختفاء الشاب الأردني سمير طوالبة الذي فقد قبل أيام في نهر kern river شمال مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مؤكدا أن السفارة الأردنية على تواصل كامل مع السلطات الأمريكية للوقوف على مجريات الحادثه.

وكان الشاب الأردني سمير طوالبة قد فقد بتاريخ 15-7-2020 في نهر kern river شمال مدينة لوس انجلوس الامريكية.

وناشدت عائلته ا، وزارة الخارجية والجهات الرسمية بمساعدتهم في العثور على ابنهم

وقال شقيق سمير، فارس طوالبة إن شقيقهم البالغ من العمر 30 عاما، فقد خلال رحلة كان يقوم بها هو وصديقه على ضفاف نهر kern river، بحسب ما أخبرتهم شقيقتهم المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن السلطات في أمريكا، لم تعثر على شقيقه حتى لحظة كتابة هذه السطور، مشيرا إلى أن عمليات البحث عن شقيقه تقصر على قيام طائرة بالتحليق فوق النهر والعمل على تمشيطه سعيا بالعثور عليه، هذا ما اعتبره غير كافي، مطالبا بقيام غطاسين بالنزول إلى النهر والقيام بعمليات البحث.

وطالب بإرسال فريق مختص من الأردن إلى أمريكا للقيام بعمليات بالبحث عن شقيقه، معتبرا أنه الإمكانيات الأردنية أفضل من الإمكانيات التي تستخدم في البحث عن شقيقه بأمريكا.

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