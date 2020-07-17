الرئيسية | محليات 3 اصابات جديدة بكورونا جميعها غير محلية

وطنا اليوم-عمان: سُجِّلت اليوم (3) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة، لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (1 من السعوديّة، و1 من الإمارات، و1 من الولايات المتحدة الأمريكيّة). وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1209) حالة. - سُجِّلت أيضاً حالتا شفاء لهذا اليوم، في مستشفى الأمير حمزة. و تمّ إجراء (7901) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (500062) فحصاً. رغم انخفاض عدد الإصابات، تؤكّد وزارة الصحّة أنّ خطر الوباء ما زال موجوداً، وعلى الجميع ضرورة التقيّد بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي كما أكدت الوزارة أهميّة استخدام تطبيق (أمان) الذي ساهم باكتشاف العديد من الحالات، علماً بأنّ الحالة المحليّة التي تمّ اكتشافها أمس كانت من مستخدمي هذا التطبيق، وقد أدى ذلك إلى سهولة وصول فرق التقصّي الوبائي إلى جميع مخالطيها. وتؤكد أيضاً أهميّة استخدام تطبيق (صحتك) الذي يزوّد مستخدميه بأحدث المعلومات والأخبار والاكتشافات المتعلّقة بفيروس كورونا في العالم، بالإضافة إلى احتوائه على إرشادات صحيّة وتحذيرات وتنبيهات تتعلّق بمستجدّات الحالة الوبائيّة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر