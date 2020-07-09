الرئيسية | محليات استئصال ورم نادر لمريض بمدينة الحسين الطبية

وطنا اليوم-عمان:نجح فريق طبي بمدينة الحسين الطبية مكون من اطباء الجراحة العامة والاورام واطباء جراحة الاوعية الدموية والشرايين، باستئصال كامل لورم ليفي نادر من الامعاء بعملية جراحية لمريض اشتملت على استئصال واستبدال الشريان الابهري البطني نتيجة امتداد الورم إلى داخل جدار الشريان. ويعكس اجراء مثل هذه العمليات النوعية في الخدمات الطبية الملكية مدى الكفاءة الفنية والخبرات المتراكمة والتكاملية بوجود اختصاصات رئيسية وفرعية تتمتع بها الكوادر الطبية والتمريضية، والتعاون البناء فيما بينها بما يحقق افضل النتائج واعلى درجات الجودة في التعامل مع مختلف الحالات المرضية. وقال مستشار الجراحة العامة وجراحة الكبد والاورام العقيد الطبيب سهم القسوس، ان هذا الورم يصيب ما نسبته أقل من شخص من كل مليوني شخص، مشيرا الى ان الورم كان سبباً لإنسداد جزئي في الامعاء، وان عملية الاستئصال الكامل بهذه الحالة المتقدمة ليست ممكنة بدون استئصال الشريان الابهري الرئيسي، بتشاركية مع اطباء جراحة الاوعية الدموية والشرايين. واشار مستشار جراحة الاوعية الدموية والشرايين العقيد الطبيب جان الشيشاني الى أن امتداد هذا الورم إلى داخل جدار الشريان وعدم استئصاله يؤدي في النهاية الى نزيف شديد ووفاة المريض، مما شكل دافعاً رئيسياً اضافياً لاستئصال هذا الورم والشريان الرئيسي الابهري، حيث أن هذا الامتداد نادر جداً، ولا يوجد سوى عدد محدود من الحالات المشابهة المنشورة عالمياً. وبين مستشار جراحة الاوعية الدموية والشرايين المقدم الطبيب محمد الرشايدة ان الصور الطبقية وفحوص الانسجة التي تمت بعد اجراء العملية بينت الاستئصال الكامل للورم، وسيتم متابعة حالة المريض بشكل دوري بعد ان تماثل للشفاء وغادر المستشفى بصحة جيدة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر