الرئيسية | محليات سحب عشرات العينات لمخالطي مصاب "جبل المريخ"

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات اليوم الجمعة، إن فرق التقصي الوبائي سحبت عشرات العينات لمخالطي مصاب بفيروس كورونا المستجد في عمّان تم الكشف عن إصابته أمس الخميس، وذلك للتأكد من عدم انتقال عدوى الجائحة إليهم.

وبين عبيدات في تصريح صحفي إنه تم إجراء عشرات الفحوص المخبرية والمسحات الأنفية البلعومية، وهذا العدد قابل للزيادة اعتمادا على ما يدلي به المخالطون".

وأوضح أنه لا بد من أخذ عينات أخرى بعد أسبوع وبعد أسبوعين حتى يتم التأكد من أن المخالطين غير مصابين"، مضيفا أن "نتائج الفحص المخبري تحتاج لنحو 24 ساعة للظهور".

وأضاف أن فرق التقصي الوبائي حددت عدد المخالطين للحالة المصابة في منطقة جبل المريخ في العاصمة.

وقال عبيدات إن إنتاج لقاح لفيروس كورونا بات ضرورة في ظل انتشاره عالميا، مشيرا إلى أن موضوع كسب الوقت حالما توفر اللقاح هي استراتيجية جيدة يتبعها الأردن.

ووأشار إلى أن عددا من الشركات في العالم بلغت مراحل متقدمة فيما يتعلق بالتجارب المعمولة على اللقاح".

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