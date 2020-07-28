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باحث يتحدى: إذا لم يثبت الحفر وجود خزان للخامات البترولية بالأردن
وطنا اليوم-عمان:أبدى الباحث الاردني عبد العزيز الجفيرات استعداده "لإثبات أن الأردن بلد بترولي غير مستكشف وذلك من خلال المعرفة المتحصلة لدي في السنوات العشر الماضية بتحديد جميع الطيات المحدبة المتواجدة في تضاريس المملكة الأردنية الهاشمية والتي يزيد عددها عن 50 طية بأبعادها على سطح الأرض وأعماقها المختلفة وتفسير ومعرفة تركيبها الداخلي وقبل الإطلاع على أي مسوحات سيزمية إذا ما توفرت عنها".
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