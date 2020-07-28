الرئيسية | محليات باحث يتحدى: إذا لم يثبت الحفر وجود خزان للخامات البترولية بالأردن

وطنا اليوم-عمان:أبدى الباحث الاردني عبد العزيز الجفيرات استعداده "لإثبات أن الأردن بلد بترولي غير مستكشف وذلك من خلال المعرفة المتحصلة لدي في السنوات العشر الماضية بتحديد جميع الطيات المحدبة المتواجدة في تضاريس المملكة الأردنية الهاشمية والتي يزيد عددها عن 50 طية بأبعادها على سطح الأرض وأعماقها المختلفة وتفسير ومعرفة تركيبها الداخلي وقبل الإطلاع على أي مسوحات سيزمية إذا ما توفرت عنها".

الجفيرات قال"قمت بتحديد ثلاثة احداثيات جغرافية دالة على ثلاث طيات محدبة في حقل الريشة الغازي وبعد الرجوع إلى المسوحات السيزمية في شركة البترول من قبل المختصين تأكد وجود ثلاث طيات محدبة أطوالها 10-7-5 كم وعرضها 4-3 كم وبعمق 2500م وهذه الطيات الثلاث دالة على خزانات غاز تكفي استهلاك الأردن لعشرات السنوات".

وقال الجفيرات "أنا على استعداد لتحديد طيات جديدة في حقل الريشة المغطى بالمسوحات الزلزالية أو أي منطقة من تضاريس الأردن دالة على خزانات نفط أو غاز أو كليهما ولإثبات ذلك لا بد من حفر بئر استكشافية بتكلفة لا تزيد عن 3 مليون دينار وإذا لم يثبت الحفر وجود خزان للخامات البترولية يتم إعدامي مباشرة على برج الحفر في الميدان وبالتوقيع المسبق على ذلك".

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