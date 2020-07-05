الرئيسية | محليات العجارمة : الحكومة التزمت بعودة العلاوة .. فلماذا الاضراب اذن

وطنا اليوم-عمان:أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم نواف العجارمة وجود بدائل في حال جددت نقابة المعلمين إضرابها.

العجارمة، قال قبل ذلك، وفي رده على سؤال حول "إذا نفذت نقابة المعلمين اضرابها هل هناك بدائل": أولاً نقدر زملاءنا في نقابة المعلمين ودورهم المهني ونقدر كل كل معلم ودوره الجليل، لكم ما أود التأكيد عليه أن الاضراب كان بسبب مطالب المعلمين المادية حول العلاوة وهي حق للمعلم وهو يستحق اكثر من ذلك واستجابت الحكومة وتمت الزيادة اعتباراً من بداية العام 2020 ، ولكن ظهر عندنا جائحة كورونا وتضرر الاقتصاد العالمي وكان لا بدّ للدولة من اتخاذ اجراءات كان من بينها وقف العلاوات عن جميع موظفي الدولة، المعلم والجندي والممرض، فيما بقي الراتب يصل كاملا للمعلم وهو في بيته. في حين ان العسكري كان يقف على الطريق والممرض كان لا يصل منزله اسبوعاً وعشرة ايام.

وشدد العجارمة في حديثه لبرنامج "للحديث بقية" الذي يقدمه المحامي طارق أبو الراغب على قناةA ONE TV على أن الحكومة التزمت بعودة العلاوة في بداية العام المقبل، متسائلا في الوقت ذاته "فلماذا الاضراب اذن؟".

وأكد العجارمة بشكل حاسم أن "وزارة التربية هي راس الحربة في الدفاع عن حقوق الطالب في المرحلة القادمة وسيصل التعليم لكل بيت.. ولن نقبل ان نترك الطلاب في الشوارع.. ولا يمكن اطلاقاً ان نترك المعلمين وقطاع التعليم مكانا للتجاذبات السياسية والايديولوجية.. فالمعلم بحاجة للصف والطالب بحاجة لمعلمه".

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