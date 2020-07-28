الرئيسية | محليات التربية تنعى طالب توجيهي توفي بشكل مفاجئ

وطنا اليوم-عمان:نعى وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي والأسرة التربوية، الطالب براء إياد الرزي، الذي انتقل الى رحمة ربه تعالى، صباح الجمعة.

وقالت التربية في منشور لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " أحد أبنائنا طلبة التوجيهي /تربية قصبة عمان، الذي أنتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الجمعة، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه وزملاءه ومعلميه، الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وحول تفاصيل وفاة الطالب، نشرت مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية الشاملة للبنين، نعياً للطالب الرزي قالت فيه : " تتقدم الهيئة الإدارية والتدريسية في مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية الشاملة للبنين بأحر التعازي ومشاعر الحزن والمؤاساة من اهل وذوي الطالب العزيز والخلوق (( براء إياد الرزي )) رحمه الله تعالى، من الصف الثاني الثانوي الادبي ، شعبة (( و))، على مقاعد الدراسة الثانوية العامة لهذا العام، لوفاته رحمه الله رحمه واسعه وتقبله في الصالحين، والذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة الموافق 17/7/2020 عن عمر يناهز 18 عام، بعد توقف قلبه فجأة ، وسيتم تشجيع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر من يوم الجمعة بمسجد صويلح إلى مقبرة سحاب الإسلامية.

وأضافت المدرسة : " رحمه الله رحمه واسعه وتقبله في الصالحين بإذن الله تعالى، ونسأله تعالى لاهله وأصدقائه وأقاربه وذويه ومعلميه الصبر والاحتساب ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، عظم الله اجركم وغفر الله له وجعل الجنة مئواه وقراره والهم الصبر والاحتساب لأهل وذوي الطالب وعموم ال الرزي، نسأل الله أن يجعلك ممن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً، وقد مات عليه، فالله نسأله أن يجعلك من الشهداء كونك على مقاعد الدراسة ولا زلت تتقدم لاختبارات الثانوية العامة، وقد تبقى اختبارات، فالصبر لزملائك واهلك، نسأله تعالى لك الجنان ومغفرة العزيز الرحمن".

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