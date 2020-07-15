الرئيسية | محليات شاهدوا :عائلة إردنية تناشد الحكومة بعد فقدان إبنها بأمريكا

وطنا اليوم-عمان:ناشدت عائلة الشاب الأردني سمير محمد جميل طوالبة، وزارة الخارجية والجهات الرسمية بمساعدتهم في العثور على ابنهم الذي فقد بتاريخ 15-7-2020 في نهر kern river شمال مدينة لوس انجلوس الامريكية.

وقال شقيق سمير، إن شقيقهم البالغ من العمر 30 عاما، فقد خلال رحلة كان يقوم بها هو وصديقه على ضفاف نهر kern river، بحسب ما أخبرتهم شقيقتهم المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن السلطات في أمريكا، لم تعثر على شقيقه حتى لحظة كتابة هذه السطور، مشيرا إلى أن عمليات البحث عن شقيقه تقصر على قيام طائرة بالتحليق فوق النهر والعمل على تمشيطه سعيا بالعثور عليه، هذا ما اعتبره غير كافي، مطالبا بقيام غطاسين بالنزول إلى النهر والقيام بعمليات البحث.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع وزارة الخارجية وإبلاغها بالحادثة، وأنها تتابع مع السلطات الأمريكية تفاصيل اختفاء شقيقه.

وطالب بإرسال فريق مختص من الأردن إلى أمريكا للقيام بعمليات بالبحث عن شقيقه، معتبرا أنه الإمكانيات الأردنية أفضل من الإمكانيات التي تستخدم في البحث عن شقيقه بأمريكا.



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