وطنا اليوم-عمان:قال نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب أنَّ نقابة المقاولين تلتزم بالثوابت الوطنية والقانونية بما فيه دورها في الدفاع عن كافة أعضاء هئيتها العامة.

وشدد اليعقوب في تصريح اننا في مجلس النقابة ومن خلفنا كل المقاولين الأردنيين نقف صفا واحدا في خندق الوطن وخلف القيادة الهاشمية الحكيمة وان هذه الظروف لن تزيدنا إلا ولاء وانتماء لتراب الوطن وقيادته المظفره.

و اكد اليعقوب على الثقة المطلقة بالقضاء الأردني العادل و النزيه وكافة إجراءاته. وقال اننا في الأردن اعتدنا الاحتكام للدستور وتحت مظلة سيادة القانون وأننا في نقابة المقاولين في حين نقف إلى جانب منتسبي النقابة للدفاع عنهم وفق الأطر والقنوات القانونية .

وأكد على وقوف الجميع خلف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في توجيهاته السامية والحازمة بضرورة محاربة الفساد بكل أشكاله وقطع دابره وهو ما يضع على عاتقنا جميعا مسؤولية توفير الدعم للأجهزة الرقابية المعنية بالمحافظة على المال العام.