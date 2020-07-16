الرئيسية | محليات الصحة: الحالة المكتشفة اليوم من مستخدمي تطبيق أمان

وطنا اليوم-عمان:قالت مديرة الامراض السارية في وزارة الصحة الدكتورة هديل السائح ان الحالة المحلية المكتشفة اليوم من مستخدمي تطبيق أمان.

وأضافت الدكتورة السائح ان المصاب قام بمشاركة ملف أمان مع وزارة الصحة، والذي يحتوي على أماكن تواجده لآخر 14 يوما، الأمر الذي ساعد محملي تطبيق أمان بمعرفة اذا خالطوا المصاب أم لا دون معرفة اي معلومات شخصية عنه. وأشارت الى ان التطبيق يقوم الآن بإرسال التنبيهات إلى جميع المخالطين المحملين للتطبيق.

ودعت الدكتورة السائح كافة محملي تطبيق أمان الذين وصلتهم تنبيهات عبر التطبيق (امان)، الاتصال مع الرقم 111 أو 193 والتوجّه للمراكز الطبيّة المختصّة للكشف عن حالتهم الصحية بالسرعة الممكنة حتى نحد من الانتشار ونكسر سلسلة العدوى مبكرا.

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