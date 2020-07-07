الرئيسية | محليات الموافقة على إعادة فتح ساحة للتبادل التجاري في “حدود جابر”

وطنا اليوم-عمان:قال نقيب أصحاب السيارات الشاحنة محمد خير الداوود، إن الحكومة وافقت على إعادة فتح ساحة للتبادل التجاري في مركز جابر الحدودي بعد ايقافها لمدة 15 يوما.

وأكد الداوود انه سيصار ابتداءا من يوم الأحد المقبل تفريق الحمولات من الشاحنات السورية ونقلها بواسطة الشاحنات الاردنية الى دول الخليج العربي.

وأشار إلى ان هناك أكثر من 35 شاحنة مبردة ستنقل البضائع يوميا من منطقة جابر إلى دول الخليج العربي.

وأشار إلى أن خسائر الشاحنات المبردة خلال فترة الايقاف قاربت الـ 5 ملايين دينار، مثمنا دور نقابة مصدري الخضار والفواكة ووزارة الزراعة في الاستجابة لمطالب اصحاب الشاحنات المبردة في ظل الاوضاع الصعبة التي عاشوها خلال الفترة الماضية في ظل جائحة كورونا وتوقفهم عن العمل.

الى ذلك أعلن عضو مجلس النواب خالد أبو حسان عن عودة التحميل بنظام الـ "باك تو باك" على المنافذ الحدوية البرية جابر والعمري اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وقال إن هذه الخطوة جاءت نتيجة عدة اجتماعات عقدت بالاشتراك مع الوزراء المعنيين أثمرت عن التوصل لآلية تسمح بنقل البضائع عبر المنافذ الحدودية دون الحاجة لدخول السائقين.

ونوه إلى أن الموافقة الصادرة ستخضع لعدة ضوابط منها توزيع البرادات بين السوق المحلي وجمرك جابر وتحديد الأعداد المسموح بها علاوة على توزيع الشاحنات على المنافذ الحدودية بما تقتضيه الحاجة.

وأكد أبو حسان على أهمية القرار لإسهامه في تحريك إسطول الشاحنات لدينا التي توقفت جراء الجائحة وبالتالي تحريك العجلة الاقتصادية في عدة قطاعات أخرى.

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