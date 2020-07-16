الرئيسية | محليات الأردن يتحفظ على شحنة ثوم مستورد

وطنا اليوم-عمان:تحفظت وزارة الزراعة على إحدى ارساليات الثوم المستورد والتي حاول صاحبها بيع جزء منها بالأسواق قبل صدور النتائج المخبرية اللازمة عليها وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق التاجر وحسب إجراءات وزارة الزراعة و دائرة الجمارك العامة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الخميس، انها باشرت باصدار رخص الإستيراد لكميات تكميلية من مادة الثوم بعد انتهاء موسم الانتاج المحلي والذي غطى استهلاك المملكة بحوالي 40 بالمئة من الاحتياجات السنوية علما بأن الموسم الحالي لم يكن ضمن المستوى المنشود نتيجة للظروف الجوية التي كانت سائدة في بعض مناطق الانتاج أو نتيجة زراعة بعض الاصناف غير المخصصة للزراعة. وتم إصدار 53 رخصة لتجار مختلفين بهدف التوزيع العادل بين الجميع وعند الاستيراد يتم أخذ عينات من الارساليات لغايات إجراء الفحوص المخبرية والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك ويتم إبقاء الارساليات في المركز الحدودي أو الجمركي لحين ظهور النتائج.

وتؤكد وزارة الزراعة أن الاصناف المستوردة مخصصة لغايات الاستهلاك المباشر.

واهابت بالمزارعين استخدام الاصناف المخصصة للزراعة فقط وعدم استخدام الاصناف المخصصة للاستهلاك المباشر لضمان الإنتاجية المناسبة وذات الجدوى والعائد الاقتصادي على المزارع.

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