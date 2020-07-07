الروابدة: وزارة التنمية السياسية ( مش خاشه مخي) وبداياتي مع الاخوان المسلمين

وطنا اليوم - حاور الزميل كامل النصيرات في برنامج تنفسية مع ابو وطن على قناة (A ONE TV) دولة رئيس الوزراء الأسبق عبدالرؤوف الروابدة حيث قال الروابدة بدأت في المجال السياسي وعمري 15 عام واعتز انني كنت مع الاخوان المسلمين وهم من حافظو على قيمي وديني وشكلي المتميز، فيما يتعلق بمنصب الوزير قال الروابدة لا يوجد علاقة بين منصب الوزارة والتخصص، حيث أن منصب الوزير هو سياسي وليس اكاديمي فليس مطلوبا من الوزير ان يضع منهاج للأدب العربي الوزير قائد إداري وصاحب رؤية.

وحول سؤال الروابدة عن العلاقة بين القروي والسياسة قال الروابدة مستشهدا بنفسه بان القروي يستطيع أن يبني عاصمة وليست اي عاصمة انها عمان فكانت الإجابة من دولة الروابدة كلنا قروييون في الاردن ابناء القرى كلها فيهم كفاءات وعقول وادارات مميزة.

وحول بدايات الروابدة السياسية والوظيفة أفاد الروابدة: توظفت عام 1962 وكان كل أملي ان اصبح نائبا في عام 63 كنت احضر جلسات مجلس النواب الاردني في جبل عمان.

وبسؤاله كيف يتم تكلف شخص برئاسة الحكومة وانت اول رئيس حكومة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني فاجاب ان جلالته جلس معي وتناقشنا في امور سياسية ليأخذ في اليوم التالي قرار تسلمي رئاسة الوزرلء

وعند سؤال المحاور للمحاور هل كنت صاحب ولاية عامة فاجاب السلطة التنفيذية في النظام الملكي ذات جزئين موسسة العرش ومجلس الوزراء وهذا التناغم يصنع الولاية العامة، كما ان المسؤول الجبان الذي لايريد ان يحارب الفاسدين يقول "كلهم فاسدين" كما أن اي مسؤول يقول انا لم اخذ القرار الفلاني وان الجهاز الفلاني اخذ القرار فإن هذا الشخص لايستحق ان يكون مسؤول او في منصب مسؤولية.

فيما يتعلق بمجلس النواب هو مصنع الحياة السياسية قال الروابدة النائب الذي يريد أن يبدع يجب أن يعرف عن هذا الوطن كل شي.

وحول الحياة الحزبية قال الروابدة: انا إنشأت حزب اليقضة بعد قناعتي ان الاحزاب الناجحة هي الاحزاب الاصلاحية لان الاحزاب الفكرية والعقائدية ليست احزب سياسية حيث هذه الاحزاب انتشرت في البلاد التي فيها الحكم اتوقراطي وليس ديموقراطي و، كما جدت ان فكرة الاحزاب غير ناضجه في الاردن فدمجنا 7 أحزاب تحت مسمى الحزب الدستوري.

وحول وزارة التنمية السياسة قال الروابدة حرفيا بأن وزارة التنمية السياسية ( مش خاشه مخي اصلا) لان التنمية السياسية مسؤولية كل الدولة وكل الوزارات.

وحول العلاقة بين الشارع والحكومة قال الروابدة هناك فرق بين الوطن والحكومة الوطن دائما على حق وهذا ليس بضرورة يعني ان الحكومة على حق.