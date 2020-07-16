الرئيسية | محليات خفض أسعار عبوة 50 كمامة إلى 4.38 دينار

وطنا اليوم-عمان:قررت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تخفيض اسعار الكمامات الجراحية الى النصف ليصبح ثمن العبوة سعة (50) حبة (4,38) دينار شامل الضريبة للصيدليات وسعر البيع للمواطن شامل الضريبة (5,25) دينار فيما كانت تباع ذات العبوة بالسابق ب (8,25) دينارا للمواطن .

وجاء اعادة تسعير الكمامات بالانخفاض لضمان توفرها باستمرار بالاسواق ولتمكين المواطن الحصول عليها بسعر مناسب وعدم انقطاعها وذلك وفق مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات .

وطلب مهيدات في كتب رسمية وزعت على كل من نقيب الصيادلة ورئيس غرفة صناعة الاردن وغرفة صناعة الاردن ومستوردي ومصنعي المستلزمات الطبية اعتماد الاسعار الجديدة بالانخفاض.

وطالب ايضا ان لا يتجاوز سعر البيع بالتجزئة على اجمالي السعر بالباكيت والتقيد بالاسعار الجديدة /اي ان سعر الكمامة الواحدة تباع بسعر (12,5) قرشا

وكشف مهيدات أن الأردن ينتج يوميا ( 25 ) مليون كمامة وأن الفائض من الانتاج يصدر الى الخارج مع الابقاء على

مخزون استراتيجي من هذه الكمامات التي تقوم ( 6 ) مصانع بإنتاجها.

ووصل عدد ما تم تصديره من الكمامات الاردنية حتى الان الى (400 ) مليون كمامة خلال الفترة الماضية وأن الأردن صدر ايضا الأفرهولات والأدوات الطبية المساندة إلى دول عديدة.

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