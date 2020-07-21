الرئيسية | محليات زواتي تعلن عودة تدفق نفط العراق الى الأردن

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، اليوم الخميس، استكمال الجانب العراقي إلاجراءات اللوجستية والبدء بتحميل الصهاريج بالنفط الخام إيذانا بعودة تدفق نفط العراق الى المملكة.

وأوضحت في تصريح صحفي اليوم ان عودة تدفق النفط الذي ينقل برا تاتي بعد اتفاق الجانبين الأردني والعراقي الأسبوع الماضي على استئناف صادرات نفط العراق الى مصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء.

وأكدت الوزيرة زواتي أهمية هذه الخطوة في تعزيز علاقات التعاون الطاقي الأردني- العراقي في اطار حزمة مشاريع يعمل عليها الجانبان بما يخدم مصالح البلدي والشعبين الشقيقين.

وبلغ اجمالي واردات المملكة من نفط العراق منذ انطلاق عملية شحن النفط العراق الى المملكة في الخامس من أيلول 2019 وحتى نهاية نيسان الماضي حوالي 44ر2 مليون برميل بواقع 10 الاف برميل يوميا.

وحول الية استيراد النفط في ظل الإجراءات الحكومية لمواجهة تحديات انتشار وباء (كورونا)، قالت زواتي، ان العملية تتم بتفريغ الصهاريج العراقية في الصهاريج الاردنية في المنطقة الحدودية بين البلدين، التزاما بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد(كوفيد-19).

وياتي استيراد النفط من العراق في إطار مذكرة التفاهم بين العراق والأردن، الموقعة في الثاني من شباط 2019 والتي تقضي باستيراد نحو 10 آلاف برميل يومياً، تشكل 7 في المائة من احتياجات المملكة.

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