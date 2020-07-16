الرئيسية | محليات ضبط 7 آلافِ عبوة تعقيم مخالفة منذ أزمة كورونا في الأردن

وطنا اليوم-عمان:قالت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس عبير الزهير، الخميس، إنّه تم ضبط نحو 7 آلافِ عبوة تعقيم مخالفة منذ بداية انتشار فيروس كورونا في الأردن.

وأضافت الزهير، أنّ المخالفات التي سجلت "تركيز نسب الكحول الإيثيلي فيها، ومقلدة حملت أسماء لعلامات تجارية معروفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين". وذلك في حديث لها لقناة "المملكة".

مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، قال إنّ المؤسسة تشدد على أن تكون المنتجات مطابقة للمعايير الدولية.

وأضاف مهيدات، أنّ جهود المؤسسة مستمرة، حيث تم تكثيفها منذ بداية انتشار فيروس كورونا لحاجتنا الماسة لها.

"المعقمات تخضع للرقابة الحثيثة بالتعاون مع المؤسسات المعنية، حيث يمنع استخدام الميثانول بأي نسبة كانت"، وفق مهيدات.

وبين أن المؤسسة شكلت لجنة فنية للوقوف على المواد المستخدمة في تصنيع المعقمات، بداية الجائحة.

وأشار مهيدات إلى أنّ إغلق 4 مصانع للمعقمات منذ بدء الجائحة لغايات تصويب أوضاعها.

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