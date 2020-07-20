الرئيسية | محليات شكوى من عمل سيارات تاكسي عمان في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:اشتكى سائقو التاكسي الاصفر في محافظة الزرقاء من قيام سيارات تاكسي العاصمة بالعمل في الزرقاء،الامر الذي يعمل على انخفاض دخلهم اليومي من التاكسي في ظل وجود هذا العدد من سيارات التاكسي بالاضافة الى عمل السيارات الخصوصي والباصات الصغيرة وسيارات التطبيقات.

واشاروا الى ان عمل هذه السيارات الحق الاذى بهم وبارزاقهم جراء انخفاض الدخل المتأتي من عملهم على سياراتهم واصبحوا لا يستطيعون تأمين ضمان السيارة وتأمين قوت يومهم لهم ولعائلاتهم.



ويقول محمد غازي «سائق تاكسي» يوجد العشرات من سيارات التاكسي التي تحمل طبعة العاصمة عمان تعمل في الزرقاء وتزاحم تكاسي الزرقاء على الركاب، مطالبا الجهات المعنية زيادة الرقابة على عمل هذه السيارات داخل المحافظة ومنعها بكافة الطرق، لانها تلحق الضرر باصحاب وسائقي تكاسي الزرقاء والذين يعانون من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها كافة ابناء الوطن، جراء انخفاض دخل كافة المواطنين.

من جانبه بين رئيس قسم سير الزرقاء الرائد سليم العبانبة ان دوريات السير والمباحث المرورية تقوم بمخالفة كافة السائقين الذين يتم ضبطهم وحجز رخصهم وتحويلهم الى الحاكم الإداري من اجل ربطهم بكفالة مالية من اجل عدم تكرار هذه المخالفة، مشيرا الى ان عدد سائقي التاكسي الذي يقومون بهذا المخالفة ليس بالعدد الكبير وهم متابعون من قبل كوادر قسم السير.

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