الرئيسية | محليات الحكومة تكشف قائمة البلاد المسموح السفر منها إلى الأردن

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، الخميس، إنّ استئناف عمل المطارات خارجيا، الشهر المقبل، وقد يكون في الأسبوع الأول أو الثاني.

وأضاف العضايلة، عمل المطارات سيكون أمام الرحلات القادمة من الدول الخضراء، أي الدول التي يكون فيها الوضع الوبائي منخفض الخطورة، وقد تزيد عن 10 في الأيام المقبلة، مرجحا أن تكون "النمسا، سويسرا، ألمانيا، إيطاليا، اليونان، قبرص، هونغ كونغ، وتايلاند"، دول خضراء ويتم التعامل معها.

وأشار إلى أنّ الدول الخضراء قد تنقص لان الوباء ينتشر، مؤكداً أنّ الأولوية في العودة للأردنيين المقمين في الدول التي سيسمح لها أو أي أردني مكث فيها لمدة 14 يوما بدون الخضوع لحجرٍ صحيّ، ولكن سيحضر فحص فيروس كورونا قبل 3 أيام من الوصول.

وبين أن "هناك شروط تعمل وزارة السياحة والصحة والمطار اين سيقيمون وكيف سنتتبعهم قد يكون هناك فحوصات عشوائية للقادمين من تلك الدول".

ولفت العضايلة، إلى أنّ هناك بعض الإجراءات المتعلقة بشروط ومعايير التقييم الصحي المعتمدة من وزارة الصحة، عند إعادة عمل المطار، كما سيكون تنسيق مع الدول التي سيكون بيننا وبينها رحلات جوية.

"نأمل أن تكون دول الخليج من المناطق التي تصل إلى الخضراء، لكن في التصنيف الدولي حتى الان لم نرى ذلك والدول العربية والاجنبية التي ما زال الوباء غير مسيطر عليه ما زال القادمون يخضعون للحجر 14 يوما"، وفق العضايلة.

وفيما يتعلق بالوضع الوبائي محليّا، قال العضايلة، "عندما ننتقل إلى المرحلة الخضراء أو منخفض الخطورة سنلغي جميع اشكال الحظر.

وأضاف: لا نزال في مستوى معتدل الخطورة بعد تسجيل إصابة محليّة الثلاثاء، لذلك الإجراءات الحكوميّة في هذه المرحلة ستبقى كما هي بما فيها حظر التجول بعد الساعة 12 من منتصف الليل.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر