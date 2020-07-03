تطورات سيناريوهات فرض حظر التجول بالعيد في الاردن

وطنا اليوم-عمان:ينتظر الأردنيون بفارغ الصبر عيد الأضحى المبارك، لهذا العام، بعد مرور عيد الفطر السعيد على غير العادة، في ظل أجواء حظر للتجول، ومنع للتجمعات بسبب جائحة كورونا التي عصفت بالأردن ودول العالم.

عيد الاضحى سيأتي هذا العام حاملاً معه البهجة والفرح، بعد انقطاع اجتماعي جراء أزمة كورونا، وما حملته من تغيير كبير على العادات السائدة لدى الاردنيين.

عطلة العيد

وحول عطلة العيد، تشير "الحسابات الفلكية"، الى أن غرة هلال شهر ذي الحجة 1441 ستكون يوم الأربعاء، 22 تموز المقبل، حيث سيتم تحري هلال ذي الحجة يوم الاثنين، الذي يصادف 29 ذي القعدة لسنة 1441 هجري، وفي حال تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة الاثنين الموافق 20-7-2020، ستكون غرة شهر ذي الحجة يوم الاربعاء، الموافق 22 تموز، وعليه ستكون وقفة عرفات يوم 30 تموز الخميس، والجمعة 31-7-2020 عيد الاضحى المبارك.

وبذلك تكون عطلة عيد الأضحى في الاردن، من يوم الخميس 30 تموز المقبل، وحتى الاثنين الذي يليه، وهذا ما تميل اليه "الحسابات الفلكية".

أما في حال ثبتت رؤية هلال شهر ذي الحجة يوم الاثنين، سيكون يوم الثلاثاء هو غرة شهر ذي الحجة، والذي يصادف 21 -7 2020، وبناء عليه ستكون وقفة عرفات، يوم 29 تموز المقبل، وعيد الاضحى المبارك في الـ 30 من تموز، أي يوم الخميس.

وعليه ستكون عطلة عيد الاضحى من يوم الأربعاء 29 تموز وحتى الأحد الذي يليه.

قرار العطلة في الأردن

ومع تحري هلال ذي الحجة، ستكون الامور واضحة تماما مساء يوم الاثنين المقبل 20 تموز، اذ ستعلن المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، موعد عيد الاضحى المبارك.

ومن المتوقع بعدها أن تصدر الحكومة قراراً بتعطيل الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة أعمالها، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في الاردن.

هل سيتم فرض حظر تجول في الأردن خلال عيد الاضحى؟

وفي تصريحات سابقة، قال الناطق باسم لجنة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات إنه لم يُعرض على لجنة الأوبئة ولم يناقش مقترح فرض حظر تجول في الأردن خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ومن المتوقع ان تناقش اللجنة هذا الامر خلال الايام القليلة القادمة.