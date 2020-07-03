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تطورات سيناريوهات فرض حظر التجول بالعيد في الاردن
وطنا اليوم-عمان:ينتظر الأردنيون بفارغ الصبر عيد الأضحى المبارك، لهذا العام، بعد مرور عيد الفطر السعيد على غير العادة، في ظل أجواء حظر للتجول، ومنع للتجمعات بسبب جائحة كورونا التي عصفت بالأردن ودول العالم.
عطلة العيد
وحول عطلة العيد، تشير "الحسابات الفلكية"، الى أن غرة هلال شهر ذي الحجة 1441 ستكون يوم الأربعاء، 22 تموز المقبل، حيث سيتم تحري هلال ذي الحجة يوم الاثنين، الذي يصادف 29 ذي القعدة لسنة 1441 هجري، وفي حال تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة الاثنين الموافق 20-7-2020، ستكون غرة شهر ذي الحجة يوم الاربعاء، الموافق 22 تموز، وعليه ستكون وقفة عرفات يوم 30 تموز الخميس، والجمعة 31-7-2020 عيد الاضحى المبارك.
قرار العطلة في الأردن
ومع تحري هلال ذي الحجة، ستكون الامور واضحة تماما مساء يوم الاثنين المقبل 20 تموز، اذ ستعلن المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، موعد عيد الاضحى المبارك.
هل سيتم فرض حظر تجول في الأردن خلال عيد الاضحى؟
وفي تصريحات سابقة، قال الناطق باسم لجنة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات إنه لم يُعرض على لجنة الأوبئة ولم يناقش مقترح فرض حظر تجول في الأردن خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
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