بيان توضيحي من جماعة الإخوان المسلمين حول قرار محكمة التمييز

وطنا اليوم - أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا توضيحيا حول مانشرته وسائل الاعلام عن قرار حاسم صدر من محكمة التمييز باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية.

وجاء في البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين: إشارة إلى ما ورد في وسائل الإعلام حول القرار القضائي المتعلق بالمركز القانوني لجماعة الإخوان المسلمين، نؤكد على توضيح المستشار القانوني للجماعة الأستاذ بسام فريحات، بأن القرار الصادر غير قطعي، وأن أوراق القضية قد حولت إلى محكمة الإستئناف، ولم تأخذ صفة القطعية.

وبحسب البيان: إضافة لوجود قضايا أخرى متعلقة بالجماعة أكدت على وجود المركز القانوني للجماعة، إلا أن جميع هذه القضايا لم تصل لمرحلة القطعية في الحكم.

وختم البيان: آملين من وسائل الإعلام المحترمة تحري الدقة في نقل الأخبار والأحداث.