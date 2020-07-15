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يوم أول جديد بلا إصابات محلية بكورونا
وطنا اليوم-عمان:أعلن الأردن، الأربعاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، جميعها غير محلية.
- سُجِّلت اليوم (3) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة، وعلى النحو الآتي:
إجراءات أخرى:
- رغم انخفاض عدد الإصابات، تؤكّد وزارة الصحّة أنّ خطر الوباء ما زال موجوداً، وتهيب بالجميع ضرورة التقيّد بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واستخدام تطبيق (أمان) للتنبيه في حال مخالطة أشخاص مصابين، والمساهمة في الكشف عن حـــالات الإصابة – لا قدّر الله – في وقت مبكّر.
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