 وطنا نيوز -يوم أول جديد بلا إصابات محلية بكورونا
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يوم أول جديد بلا إصابات محلية بكورونا
التاريخ : 15-07-2020 08:10:48 المشاهدات: 78

وطنا اليوم-عمان:أعلن الأردن، الأربعاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، جميعها غير محلية.
وتاليا الإيجاز الصحفي اليومي، الصادر عن رئاسة الوزراء:
الإصابات والشفاء والفحوصات:

- سُجِّلت اليوم (3) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة، وعلى النحو الآتي:
- حالتان لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (1 من قطر، و1 من تركيا).
- حالة لسائق شاحنة أردني، قادم عبر حدود العمري.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1201) حالة.
- سُجِّلت أيضاً (3) حالات شفاء لهذا اليوم، جميعها في مستشفى الأمير حمزة.
- تمّ إجراء (5663) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (483111) فحصاً.

إجراءات أخرى:

- رغم انخفاض عدد الإصابات، تؤكّد وزارة الصحّة أنّ خطر الوباء ما زال موجوداً، وتهيب بالجميع ضرورة التقيّد بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واستخدام تطبيق (أمان) للتنبيه في حال مخالطة أشخاص مصابين، والمساهمة في الكشف عن حـــالات الإصابة – لا قدّر الله – في وقت مبكّر.
- كما تؤكّد الوزارة أهميّة استخدام تطبيق (صحتك) الذي يزوّد مستخدميه بأحدث المعلومات والأخبار والاكتشافات المتعلّقة بفيروس كورونا في العالم، بالإضافة إلى احتوائه على إرشادات صحيّة وتحذيرات وتنبيهات تتعلّق بمستجدّات الحالة الوبائيّة


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