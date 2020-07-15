الرئيسية | محليات لفتة ملكية إنسانية تفاجئ والد طفلة مريضة تعاني من مرض نادر

وطنا اليوم-عمان:تفاجأ سمير الحنتولي بلفتة ملكية إنسانية، لعلاج ابنته التي تعاني مرضا نادرا، وتخضع للعلاج في عمّان.

وجاءت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني سريعة للاستجابة للحنتولي، الذي ناشد الملك المساعدة في علاج ابنته الوحيدة، في مستشفى الملكة رانيا في المدينة الطبية.

وقال الحنتولي إنه تفاجأ من سرعة الاستجابة لطلبه، حين أوصل الديوان الملكي إعفاء علاج ابنته إليه في المستشفى.

وقال إن ابنته تعاني من نقص شديد في المناعة وتحتاج إلى عملية زراعة نخاع.

وقال والد الطفلة إيلين، القادم من فلسطين الشقيقة، إن مناشدته للمساعدة بعلاج ابنته لم تطل، معربا عن شكره الكبير لجلالة الملك، وشعوره بالفخر في الأردن وبين الأردنيين.

وعبّر سمير الحنتولي عن شكره وامتنانه لجلالة الملك عبدالله الثاني على لفتته الإنسانية لانقاذ حياة فلذة كبده، لافتا إلى أنه فقد اثنين من أبنائه بذات المرض.

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