النعيمي : لا فحوصات كورونا لطلبة المدارس ولا موعد لإعلان نتائج التوجيهي

وطنا اليوم-عمان:قال وزير التربية والتعليم تسيير النعيمي ، انه لا موعد لإعلان نتائج امتحان الثانوية العامة (التوجيهي).
وبين النعيمي في مؤتمر صحفي ، الأربعاء : بالعادة نحتاج الى نحو 20 يوما تقريبا من نهاية آخر امتحان.
وشدد النعيمي على انه اكثر ما نحرص عليه في الوزارة هو دقة النتائج.
وقال النعيمي، انه لن يتم اجراء فحوصات كورونا للطلبة ، او فحص للحرارة عند عودتهم الى المدارس.
وبين ، انه سيكون هناك إجراءات وبرتوكولات صحية متبعة خاصة بالمدارس.
وأشار انه سيكون هناك إجراءات خاصة في حال ظهور أي إصابات في أي مدرسة ، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقال النعيمي ، انه سيكون هناك مجموعة كبيرة من البدائل في حال تغير الوضع الوبائي ، مثل العودة الى التدريس الكترونيا ، او تحويل الدوام الى شفتات ، او الدمج بين التعليم المدرسي والتعليم عن بعد.