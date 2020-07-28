النعيمي يطلق 3 خدمات إلكترونية في التربية

وطنا اليوم-عمان:أطلق وزير التربية والتعليم 3 خدمات إلكترونية تخص وزارة التربية والتعليم.
وقال النعيمي في مؤتمر صحفي، إنّ الخدمات الثلاث تعنى بتسجيل طلبة الصف الأول، وتجديد رخص المدارس الخاصة، ومعادلة الشهادات غير الأردنية.
وحول خدمة تسجيل طلبة الصف الأول، بين أنّها تتمثل بإيصال إشعار لمدير المدرسة، وفي حال قبوله، يصل إشعار آخر لولي الأمر بقبول نجله، موفراً الوقت والجهد على ذوي الطلبة.
أمّا عن خدمة رخص المدارس الخاصة، أوضح أنّه سيتم ربطها إلكترونياً مع الضمان الاجتماعي و وزارة الصناعة والتجارة.
وبين وزير التربية، أن شكل العام الدراسي سيكون كالمعتاد واعتمادا على الوضع الوبائي، لافتا الى ان هناك تنسيق يومي مع وزارة الصحة لتوفير شروط صحية بعودة الطلبة.