الرئيسية | محليات المياه: ضبط اعتداءات على خطوط رئيسية بالموقر

وطنا اليوم-عمان:نفذت كوادر وزارة المياه والري وكوادر شركة مياه الاردن مياهنا حملة لازالة اعتداءات على مصادر المياه في الموقر جنوب عمان ترافقها قوات أمنية من الامن العام مركز امن الموقر وقوات البادية الملكية والدرك حيث فصل اعتداءات عدد (5 ) على خطوط مياه ناقلة رئيسية تقوم بسحب مئات الامتار المكعبة يوميا بطريقة مخالفة لتزويد مزارع وتعبئة صهاريج مياه حيث تم ازالة الاعتداءات .

وبالتفاصيل بينت انه وبناء على المعلومات المتوفرة تم تنسيق حملة امنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاربعاء في منطقة الموقر / جنوب العاصمة عمان حيث قامت الكوادر الفنية للوزارة وشركة مياهنا بمرافقة امنية من قوات الدرك والبادية الملكية والامن العام ضبط (3) اعتداءات قطر (2) انش مسحوب على خط (300ملم) حيث تم فصل الخطوط واعداد

الضبوطات الخاصة بالواقعة وجار استكمال التحقيق لضبط المعتدين واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة.

وكذلك تم ضبط خطين اخرين قطر واحد وربع انش مسحوبين من الخط قطر (300ملم ) في موقع اخر حيث تم فصلهما وازالتهما واعداد الضبوطات الخاصة واستكمال التحقيق لضبط المخالفين

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