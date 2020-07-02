الرئيسية | محليات وزير التربية: افتتاح العام الدراسي الجديد في الأول من أيلول

وطنا اليوم-عمان:أعلن وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي تثبيت موعد بدء العام الدراسي في 1-9-2020.

وقال وزير التربية في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء إن دوام الهيئات التدريسية يبدأ في 25 آب المقبل.

وبين النعيمي أن العام الدراسي المقبل سيكون اعتيادي في المدارس اعتمادا على استقرار الوضع الوبائي، مؤكدا أن الأردن استفاد من تجارب بعض الدول ومراكز البحث المتخصصة لعودة الطلبة إلى المدارس.

كما أكد النعيمي على أن القبول في المدارس سيكون مستمرا طيلة العام الدراسي، وسيطلق رابط الكتروني لتسجيل الطلبة الأردنيين العائدين من الخارج.

وبخصوص الطلبة الأردنيين الذين لم يستطيعوا القدوم إلى المملكة بامكانهم متابعة دراستهم عن بعد، بحسب الوزير النعيمي.

وأعلن النعيمي عن خدمة تسجيل طلبة الصف الاول الابتدائي الكترونيا، ما يسهل على اولياء الأمور البحث عن المدارس، اضافة الى خدمتين الكترونيتين جديدتين منهما تجديد تراخيص المدارس.

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