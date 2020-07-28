الكلالدة ( مجددا): مجلس نواب 89 رتب قبل النتائج ب 60 يوم

وطنا اليوم - لايزال حديث رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة في الندوة الإلكترونية التي نظمها ملتقى الفكر الأردني بالتعاون مع المركز العربي للتنمية الديموقراطية، والتي نشرت وطنا اليوم مقتطفات من حديث الكلالدة امس حيث قال خلال نفس الندوة بإن "برلمان الـ 89 رتب قبل النتائج بشهرين".

وفي ذات الندوة احتج الكلالدة على مداخلة طرحت عليه سؤالاً في ندوة الكترونية جاء فيها انه عين وزيرا بعد أيام من القاه محاضرة نارية ضد الحكومة.

وقال د. الكلالدة ردا على المداخلة: "أنا لم أصبح وزيرا في دولة العدو"، مشيرا الى انه لو عاد به الزمن لعاد وقال ما كان يقوله ولوافق مجددا على تعيينه وزيرا.

يذكر ان وطنا اليوم نشرت امس مقتطفات من حديث الكلالدة تضمنت قوله "كنت عضو حزب سري في 89 وقمنا بالمشاركة في حركات الاحتجاج في هبة نيسان وأوقفنا في السجن وخرجنا ولم نصوت في الانتخاب".

وخلال الندوة نوه الكلالدة الى ان مدير مخابرات سابق كان قد عين في انتخابات 2007 نحو 80 نائباً في مجلس النواب في ذلك الحين.