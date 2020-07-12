الرئيسية | محليات قريباَ .. بطاقات اليانصيب الخيري إلكترونياَ

وطنا اليوم-عمان:قرر الاتحاد العام للجمعيات الخيرية التوجه لبيع بطاقات اليانصيب الخيري بشكل الالكتروني بالاضافة الى البيع اليدوي الورقي لاتاحة الفرصة لمن يرغب بشراء بطاقات اليانصيب الخيري من خلال الهواتف الذكية ولمن يمتلك اية وسيلة من وسائل الدفع الالكترونية لدفع قيمة البطاقات الكترونيا.

وقال رئيس الهيئة الادارية المؤقتة للاتحاد مصلح الخريشا في تصريحات صحافية اليوم الاربعاء ، انه سيتم تجهيز البنية التحتية لمثل هذا النوع من العمل وبناء برنامج حاسوبي وتحضير الاجهزة اللازمة لهذه الغاية .

واشار الى انه سيتم الاستعانة بالمهندسين المختصين من الوزارات المعنية لاخراج هذا العمل باعلى درجات الشفافية والدقة والحرفية في التنفيذ بهدف زيادة مبيعات اليانصيب الخيري وزيادة الموارد المالية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية.

واضاف: ان الاتحاد العام سيقوم بتسجيل و ترخيص شركة مملوكة له لتتولى هذا الموضوع وادارته من قبل كفاءات اردنية متخصصة لهذا العمل .

ويأتي هذا الاجراء ، وفق الخريشا للحد من تداعيات وتأثيرات جائحة كورونا التي القت بظلالها على الاتحاد و ادت الى انخفاض مبيعات اليانصيب الخيري بشكل كبير ، معتبرا ان هذا القرار يساهم في دعم ومساعدة جهود الاتحاد لتنفيذ برامجه.

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