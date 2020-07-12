الرئيسية | محليات مداهمة مصنع مخالف وضبط قرابة 4 أطنان من مسحوق الغسيل المقلّد

وطنا اليوم-عمان:داهمت كوادر مؤسسة المواصفات والمقاييس في ساعة متأخرة من ليل أمس الثلاثاء وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية مصنعاً لتصنيع مسحوق الغسيل المخالف للقواعد الفنيّة الأردنية وضبطت قرابة الأربعة أطنان من مادة مسحوق غسيل المخالفة والمقلدة لعلامات تجارية بالإضافة إلى ملصقات تحمل علامات تجارية معروفة.

وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزهير إن الكوادر التفتيشية للمؤسسة ضبطت خلال المداهمة المنتجات والملصقات المخالفة وهي عبارة عن عبوات حجم 10 كغ وبعدد 375 عبوة ومئات الملصقات المكتوب عليها إحدى العلامات التجاريّة المعروفة.

وأضافت المهندسة الزهير بأن المؤسسة ضبطت خلال الأسبوع الحالي عدداً من الأجهزة المنزليّة والكهربائية المخالفة تنوعت بين الغسالات والثلاجات والجلايات، كان منها ما هو مقلّد لعلامات تجاريّة عبر وضع ملصقات ورقيّة وأخرى بلاستيكية تحمل علامات تجاريّة معروفة، في حين تم ضبط مئات العبوات من مواد التعقيم وسوائل الجلي المخالفة، بالإضافة إلى حرامات مخالفة لبطاقة البيان من حيث الوزن، حيث يختلف الوزن المكتوب على العبوة عن الوزن الحقيقي للمنتج.

وأكدت المهندسة الزهير استمرار المؤسسة بالقيام بعملها وضبط المخالفات عن طريق جولاتها المستمرّة على الأسواق المحليّة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنيّة، مشدّدة على أن المؤسسة لن تتهاون بكل ما يهم صحّة وسلامة المواطن وتطبيق قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة (2000) وتعديلاته، والذي يفرض عقوبات مشددة على المخالفين تتراوح بين الغرامات التي من الممكن أن تصل إلى عشرة آلاف دينار والسجن لمدة عام بالإضافة إلى إتلاف المنتجات المخالفة وتحميل الجهة المخالفة أجور الإتلاف.

ودعت المهندسة الزهير المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي منتجات مخالفة أو مقلدة عبر هاتف الشكاوى المباشر 065301243 أو إرسال شكاواهم وملاحظاتهم عبر تطبيق بخدمتكم أو إرسال رسائل على صفحة المؤسسة على فيسبوك @jsmo.gov.jo ، أو الموقع الإلكترونيّ للمؤسسة عبر الرابط: https://bit.ly/2O6n3Zq ، مؤكدة على سرعة استجابة المؤسسة للشكاوى وسريّة وجديّة المتابعة.

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