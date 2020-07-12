الرئيسية | محليات الأردن يصنع نحو 6 ملايين كمامة طبية يومياَ

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري إن الحكومة تحرص على شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع الخاص باستمرار ما يشكل أساسا للتطوير والتباحث حول آليات دعم مختلف القطاعات بما يسهم في تعزيز الوضع الاقتصادي ومعالجة المشكلات التي تعرضها القطاعات.

وبين أن الانتاج المحلي من الكمامات لم يتجاوز 30 الف كمامة، ويقوم على انتاجها مصنع واحد فقط، فيما يتراوح الإنتاج المحلي يوميا بين 4 ملايين إلى 6 ملايين كمامة.

ووصل عدد المصانع المنتجة لها 20 مصنعا، اضافة إلى ارتفاع الإنتاج من المستلزمات الأخرى ومعدات الوقاية الصحية. متوقعا ارتفاع الإنتاج بشكل مستمر.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم عددا من مصانع مدينة القسطل الصناعية.

وأضاف الحموري أن الحكومة عملت ضمن خطة متكاملة لمواجهة وباء كورونا وكانت الأولوية وما تزال صحة المواطن وسلامته وفي ذات الوقت الحرص على ادامة عمل القطاعات الأساسية كالقطاعات الطبية والغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

ووصف الوزير الحموري تشاركية الوحكومة مع القطاع الخاص بغير المسبوقة، والتي أثمرت بتوفير المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، ومواجهة الطلب المرتفع عليها.

وأشاد بدور القطاع الصناعي من حيث استجابته للتحديات وبذل قصارى جهوده لتلبية احتياجات السوق وخاصة من المستلزمات الطبية وتصدير الكمامات وبعض المستلزمات الطبية للخارج.

ووصل عدد الشركات المستفيدة من برامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير لأول مرة بحسب الحموري 30 شركة، وتدريب 60 شركة أخرى على مواضيع التصدير.

فيما وصل عدد الشركات المستفيدة من برنامج تشبيك المصانع مع الموردين في دول الخليج العربي نحو 6 شركات قامت بالتصدير و 15 شركطة قيد توقيع العقود.

أما برنامج دعم التجارة الالكترونية أو العمل عن بعد فقد وصل عدد المستفيدين منه إلى 40 شركة، وفي برنامج تنويع الأسواق التصديرية والسلع المصدرة / برنامج دعم تكاليف الشحن إلى افريقيا، سنغافورة، الاتحاد الأورو آسيوي اذربيجان فقد استفادت منه ما يقارب 80 شركة

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